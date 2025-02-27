Van'da soba gazı zehirlenmesi: 1 ölü, 3 yaralı

İlçenin Şerefiye Mahallesi'nde bir evde yaşayan Onur Tunalı, Furkan Öztürk, Ferdi Koyupınar ve Ensar Güntin sobadan sızan dumandan etkilendi.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Adrese giden ekipler, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tespit edilen 4 kişiyi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Tedaviye alınan 4 kişiden durumu ağır olan Güntin, sevk edildiği özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tunalı, Öztürk ve Koyupınar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

