Van'da sürüye kurtlar saldırdı
Van'ın Başkale ilçesinde kurtar, sürüye saldırdı. Kurtların saldırısında onlarca koyun öldü.
Van'da kurt saldırısında onlarca koyun öldü.
Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi’nde gece saatlerinde yaylada koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.
Sürünün içerisinde 80 koyunun öldü. Saldırıda çok sayıda koyun da yaralandı.
Mahalledeki çiftçiler, kurtların özellikle gece saatlerinde koyun sürülerine saldırarak büyük zarar verdiklerini belirtti.
- Hayvanlar
- Van Başkale
- Van