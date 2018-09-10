Van'ın Çaldıran ilçesinde tandıra düşen kadın hayatını kaybetti.
İlçenin Altıyol Mahallesi'nde Aynur Atsız (44), ekmek pişirdiği esnada dengesini kaybederek tandırın içine düştü.
Annelerinden bir süre haber alamayan çocukları, onu aramaya başladı.
Atsız'ın cansız bedeni tandırda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Van'da tandıra düşen kadın öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Van'da 44 yaşındaki bir kadın, dengesini kaybederek düştüğü tandırda öldü.
Van'ın Çaldıran ilçesinde tandıra düşen kadın hayatını kaybetti.