Van'da terör soruşturmaları: 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 20-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 terör örgütü PKK ve bir FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Terör
- Van