Van'da terör soruşturmaları: 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda, 20-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 terör örgütü PKK ve bir FETÖ şüphelisi yakalandı.



Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.