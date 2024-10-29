Van'da terör soruşturmaları: 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör soruşturmaları: 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 20-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 terör örgütü PKK ve bir FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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