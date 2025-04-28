Van'da terör soruşturmaları: 17 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda 20-27 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 10 terör örgütü PKK/KCK, 1 FETÖ ve 6 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.



Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.