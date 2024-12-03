Van'da terör soruşturması: 17 gözaltı
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 17 zanlı gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce 24 Kasım-1 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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