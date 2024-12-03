Van'da terör soruşturması: 17 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 17 zanlı gözaltına alındı.

Van'da terör soruşturması: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce 24 Kasım-1 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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