Van'da ticari araç askeri araca çarptı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
23.06.2026 12:32
Son Güncelleme: 23.06.2026 12:53
Olay yerinden görüntüler.
Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki askeri araca çaptığı kazada 1 asker şehit oldu. Kaza da 4 asker ise yaralandı.
Van'da hafif ticari araç, park halindeki askeri araca çarptı.
Kaza, sabah saatlerinde, Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Erciş yönüne giden hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı.
Olay yerinden görüntüler.
Kazada askeri araçtaki 1 jandarmanın şehit olduğu belirtilirken, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Van'daki kazada şehit olan askerin kimliği belli oldu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki askeri araca çaptığı kazada şehit olan personelin kimliğini açıkladı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.