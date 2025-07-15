Van'da TikTok fenomenine kalaşnikoflu pusu: Arda Edeoğlu öldürüldü, kızları yaralı
Instagram ve TikTok'ta binlerce takipçisi bulunan ve Arda Edeoğlu olarak tanınan Onur Karael, Van'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Karael'in üç kızı da silahlı saldırıda yaralandı.
Instagram ve TikTok paylaşımlarıyla sosyal medyada ünlenen Onur Karael, Van'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Olay İpekyolu ilçesinde meydana geldi.
Sosyal medyada Arda Edeoğlu adıyla bilinen Onur Karael, Kale Yolu üzerinde kalaşnikoflu saldırıya uğradı.
Saldırıda Karael ile üç kızı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Karael kurtarılamazken, üç kızının hedavisi sürüyor.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Hakkari'nin Yüksekova'ya getirildi.
Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verilirken, taziye çadırı kurulmayacağı belirtildi.
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