Van’da tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile öğrenciler kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.

Yapılan özverili çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine teşekkür eden öğrenci ve servis şoförleri, 3 saatlik çalışma ile kurtarıldıklarını ifade ettiler.



Gece saatlerinde Gürpınar ilçesi Doluçıkın Mahallesi yolunda mahsur kalan bir otomobil ile Çatak ilçesi Sırmalı Mahallesi yolunda mahsur kalan bir kamyonet de ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarıldı.