Van'ın Erciş ilçesinde TIR ile ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Van-Erciş karayolunun 60. kilometresinde hasta taşıyan Durmuş Çalık (27) idaresindeki ambulans ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR çarpıştı.
Kazada, sürücü Çalık ile hasta Kamile Kaya (62), hasta yakını Tahsin Kaya (30) ve sağlık personeli Sözbiran Karagöz (20) yaralandı.
Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırıldı.
Van'da TIR ile ambulans çarpıştı
Anadolu AjansıTürkiye
Van'da hasta taşıyan bir ambulans TIR'la çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde TIR ile ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.