Van'da toprağa gömülü silah bulundu

Van'da jandarma ve polis, operasyon yapılan adreste toprağa gömülü halde Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 24 fişek ele geçirdi. Şüphelinin Van'da, cezaevinde olduğu belirlendi.



İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceden belirledikleri Hacıbekir Mahallesi'nde 1 adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin adresteki aramalarında toprağa gömülü halde Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 24 adet şarjöre takılı fişek ele geçirildi.

Van T Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan olayın şüphelisi S.D.'nin alınan talimatlar doğrultusunda soruşturma işlemlerine başlandı.

