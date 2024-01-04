Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası: 4 yaralı

-Özalp karayolu Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde sürücülerinin ismini öğrenilemeyen iki otomobil, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 

Van'da trafik kazası: 4 yaralı - 1

Yaralılar, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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