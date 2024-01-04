Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Van-Özalp karayolu Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde sürücülerinin ismini öğrenilemeyen iki otomobil, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda çarpıştı.
Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Van