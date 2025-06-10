Van'da trafik kazası: Altı yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası: Altı yaralı

Van'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu altı kişi yaralandı.

Orhan Erdem idaresindeki 34 EDJ 945 plakalı hafif ticari araç, Kavurgalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki beş kişi, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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