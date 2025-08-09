Van'da trafikte bıçaklı kavga
Van'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Van'ın İpekyolu ilçesinde Seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Araçların durmasıyla tartışma büyürken, otomobil sürücüsü elindeki bıçakla motosiklet sürücüsünü tehdit etti.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Sürücü, ayrıca motosikletlinin kaskına tokat attı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Bıçaklı Kavga
- Van