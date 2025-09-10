Van’da usulsüz parklara ceza

Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları ortak denetimlerde cadde üzerlerinde yaya geçitlerine, otobüs duraklarına ve engelli rampalarına park edilen araçlar tespit edilerek çekici yardımıyla kaldırılıyor.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetleri de dikkate alan ekipler, engelli vatandaşların ve yayaların günlük yaşamlarını zorlaştıran bu tür ihlallere karşı taviz vermiyor. Yapılan ortak denetimlerde yaya geçitlerine, otobüs duraklarına ve engelli rampalarına park eden araçlar tespit edilerek mevzuat çerçevesinde yasal işlem başlatılıyor. Araçların kaldırılmasının yanı sıra ilgili sürücülere de idari para cezası kesiliyor.

Yetkililer, "Yaşanabilir bir Van için denetimlerimiz aralıksız sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile birlikte, zabıta trafik ekiplerimiz de sahada. Yaya geçitlerini, otobüs duraklarını ve engelli rampalarını işgal eden araçlara asla taviz yok. Usulsüz park eden araçlar çekiliyor, gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu geri dönüşler bizlere güç veriyor. Hep birlikte daha düzenli, daha güvenli bir Van için çalışmaya devam" iadelerine yer verildi.