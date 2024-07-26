Van'da uyuşturucu operasyon: 18 gözaltı

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da uyuşturucu operasyon: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

19-25 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst aramalarında 194,22 gram eroin, 45,85 gram sentetik uyuşturucu, 35,50 gram sentetik kannabinoid, 27,73 gram esrar ve 16 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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