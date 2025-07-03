Van'da uyuşturucu operasyonu
Van'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği iki ayrı operasyonda, 97 kilo skunk ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde 1 Temmuz’da istihbarata dayalı iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Ekiplerin aramalarında, İran’dan katır sırtında yurda sokulduğu belirlenen 97 kilo skunk ele geçirildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
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