Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği iki ayrı operasyonda, 97 kilo skunk ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde 1 Temmuz’da istihbarata dayalı iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin aramalarında, İran’dan katır sırtında yurda sokulduğu belirlenen 97 kilo skunk ele geçirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

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