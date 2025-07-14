Van'da uyuşturucu operasyonu: 70 kilo skunk ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma kapsamında 6 Temmuz 2025 Pazar günü Başkale ilçesi hudut bölgesinde operasyon icra edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Yapılan operasyonda 70 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirilmiş, Başkale Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.