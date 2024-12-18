Van'da vurduğu tavşanları sosyal medyadan paylaşan kişiye 14 bin lira ceza

Van'ın Erciş ilçesinde İ.Ç. isimli kişi, vurduğu 2 yaban tavşanı sosyal medya hesabından paylaştı. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekler Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yapılan araştırmada paylaşımı yapanın İ.Ç. olduğu tespit edildi.

İ. Ç. hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 bin 257 TL idari para cezası ve vurulan iki yaban tavşanı için 6 bin TL tazminat kararı alındı.