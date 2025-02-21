Van’da yağışın ardından kaya tehlikesi

Van'ın Çatak ilçesinde, yağışın ardından karayoluna düşerek ulaşımı aksatan kaya parçaları kaldırıldı.

Van’da yağışın ardından kaya tehlikesi

Çatak- karayolunun 5'inci kilometresinde dağdan koparak yola düşen dev kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın yolun iki tarafından aldığı önlemlerin ardından karayolları ekipleri, çalışma başlattı.

Kayaların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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