Van'da yasadışı avlanan 2 şahsa 17 bin 294 lira idari para cezası uygulanacak

Van’da, yasadışı avlanan 2 şahsa toplam 17 bin 294 lira idari para cezası uygulanacak.

Van'da yasadışı avlanan 2 şahsa 17 bin 294 lira idari para cezası uygulanacak

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İl Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekipleri, kaçak avcılara ve yasak alanlarda avlananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde 25 avcı kontrol edilirken, 2 şahıs hakkında tutanak düzenlendi. Şahıslar hakkında 14 bin 294 TL idari cezası ve bir adet yaban tavşanı için 3 bin TL tazminat kararı alınacak.

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