Van'da yasadışı avlanan 2 şahsa 17 bin 294 lira idari para cezası uygulanacak

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van İl Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekipleri, kaçak avcılara ve yasak alanlarda avlananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde 25 avcı kontrol edilirken, 2 şahıs hakkında tutanak düzenlendi. Şahıslar hakkında 14 bin 294 TL idari para cezası ve bir adet yaban tavşanı için 3 bin TL tazminat kararı alınacak.