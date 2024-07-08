Van'da yayla arazisi kavgası: Yaralılar var

Van'da mahalle ile mezrada oturanlar arasında yayla arazisi meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Van'da yayla arazisi kavgası: Yaralılar var

'ın Başkale ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Oğulveren Mahallesi ile Mazılı mezrasında oturanlar arasında uzun süredir devam eden yayla arazisi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İki yerleşim yerinde oturanlar, koyun sağmak için gittikleri Oğulveren Mahallesi'ndeki yaylada kavga etti.

Kadınların da karıştığı taşlı sopalı kavgada 1'i kadın, 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılırken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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