Van'da yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu

Van'ın Çatak ilçesinde, üs bölgesi yakınına yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Van'da yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu
Foto: Arşiv

Kentte iki günden bu yana etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkili olduğu Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi Hırsız Tepe güvenlik noktasına düştü.

Bu sırada bölgede görevli güvenlik korucusu Çetin Şeylan (36), yıldırımın isabet etmesi sonucu oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Şeylan'ın cenazesi, ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberi alan şehidin yakınları hastaneye akın etti.

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