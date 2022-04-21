Van'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 13 yaralı

Van'da yolcu minibüsünün patates yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 21.04.2022 - 10:20 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 10:25

Van'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 13 yaralı

-Hakkari yolunun 5'inci kilometresindeki Kurubaş mevkisinde saat 07.30 sıralarında, kaza meydana geldi.

Van'dan Hakkari'ye giden S.Ç. yönetimindeki yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak, M.Y.'nin kullandığı patates yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada her iki araçtan 13 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Minibüste hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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