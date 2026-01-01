Van'da yolcu otobüsü kaza yaptı. Yaralılar var
01.01.2026 16:17
IHA
İHA, AA
Van'ın Muradiye ilçesinde yolcu otobüsü, kar küreme aracına çarptıktan sonra yoldan çıktı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Van-Erciş Karayolu'nda Erkan A.'nın kullandığı yolcu otobüsü, Van'ın Muradiye ilçesi Karahan Mahallesi yakınlarında kar küreme çalışması yapan araca çarptıktan sonra yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 11'i yaralandı.
Ekiplerce otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı.