Van'daki çığ felaketini soruşturmak için 3 müfettişe görev (Arama çalışmalarına tipi engeli)

Van'da çığın düştüğü bölgede sabah saatlerinde başlatılan çığ altındaki bir itfaiye erini arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, çığ bölgesinde çalışma yürüten teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları dolayısıyla bölgeden ayrıldığı bildirildi.



Açıklamada, hava şartlarının düzelmesinin ardından bölgeye gidecek ekiplerce, inceleme sonucu uygun görülmesi durumunda arama çalışmalarına yeniden başlanacağı belirtildi.



Ekipler, bölgeye en yakın jandarma karakolunda bekletiliyor.

Van-Bahçesaray yolu üzerinde güvenlik önlemi alan Görentaş Jandarma Karakolu ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle sivil araçların bölgeye gitmesine izin vermedi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, vatandaşlar araçlarıyla güvenli bölgede bekletiliyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. 5 kişinin öldüğü bu çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düşmüştü.

Çığ altında kalanlar için yapılan arama çalışmalarında dün 3 cansız bedene daha ulaşılmıştı. İlk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 41'e yükseldi, yaralı sayısı ise 84.

İÇİŞLERİ 3 MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta yaşanan iki çığ düşmesi olayını soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.



VİDEO: ÇIĞIN SEMBOL FOTOĞRAFININ ÖYKÜSÜ