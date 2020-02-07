Van'daki çığ felaketini soruşturmak için 3 müfettişe görev (Arama çalışması sürüyor)

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketlerinde 41 kişi yaşamını yitirdi. Çığ altında olduğu değerlendirilen bir itfaiye erini arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. İçişleri Bakanlığı, iki çığ düşmesi olayını soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

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Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altındaki bir itfaiye erini arama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden arama kurtarma ekipleri ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çalışmaya başlamaya karar verdi.

Ekipler, bölgedeki etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına rağmen çığ altındaki itfaiye erinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van-Bahçesaray yolu üzerinde güvenlik önlemi alan Görentaş Jandarma Karakolu ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle sivil araçların bölgeye gitmesine izin vermedi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, vatandaşlar araçlarıyla güvenli bölgede bekletiliyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. 5 kişinin öldüğü bu çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düşmüştü.

Çığ altında kalanlar için yapılan arama çalışmalarında dün 3 cansız bedene daha ulaşılmıştı. İlk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 41'e yükseldi, yaralı sayısı ise 84.

İÇİŞLERİ 3 MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta yaşanan iki çığ düşmesi olayını soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

VİDEO: ÇIĞIN SEMBOL FOTOĞRAFININ ÖYKÜSÜ

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