Van'daki kazada yaralanan Selma Karay, kurtarılamadı

Van'da otomobil ile yakıt tankerinin çarpıştığı kazada yaralanan 2 çocuk annesi Selma Karay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

-Hakkari kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Zernek Baraj gölü yakınlarında 27 Ekim’de yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren 2 çocuk annesi Selma Karay da (31) kurtarılamadı.

Karay’ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alınarak Yüksekova’ya getirildi. Selma Karay, Gürdere Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi. 

