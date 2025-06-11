Van'da kum yüklü tır devrildi

Van’da Muradiye-Çadıran karayolu üzerinde bulunan şelale yakınlarında M.N.G. yönetimindeki kum yüklü tır yol kenarına devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, tır sürücüsünün herhangi bir yara almadığı belirlendi. Tırda maddi hasar meydana gelirken, kum yığınları yola savruldu.

İtfaiye ekipleri, yola dökülen kumları kısa sürede temizledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.