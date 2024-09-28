Van'dan yola çıkan düzensiz göçmen dolu TIR Sakarya'da yakalandı

Sakarya'da kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde operasyonlar sürüyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan, İstanbul iline doğru yola çıkan TIR'ın içerisinde göçmen taşındığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekiplerince fiziki takibe alınan TIR, Hendek ilçesi Organize Sanayi Sitesi mevkiinde durduruldu. TIR'ın içerisinde 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Şüphelilerden M.A.A. (45), gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer 2 organizatör B.A. (29) ve İ.H.B. (31) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehirde göçmen kaçakçılığına göz açtırmayan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ise ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin' her türlüsü ile mücadelenin artarak devam edeceğini bildirdi.