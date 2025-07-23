Vantilatör hırsızları iş başında

Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki kişi, mağaza önünde sergilenen ürünlerin yanına gelerek bir süre inceledi.

Daha sonra şüphelilerden biri köşe başında bekleyerek gözcülük yaparken diğeri ise vantilatörlerin bulunduğu yere tırmandı.

Bu sırada mağazanın önünden bir kişinin geçtiğini görünce şüpheli, aşağı indi. Adamın yürüyerek uzaklaşmasının ardından yeniden tırmanan şüpheli, üst taraftaki vantilatörü arkadaşına verdi, diğerini de kendisi alarak hızla uzaklaştı.