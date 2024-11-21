Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? (21 Kasım iptal edilen vapur seferleri)

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle birçok vapur hattı seferinin yapılamayacağı belirtildi. Peki, vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? İşte 21 Kasım tarihli iptal edilen vapur seferleri.



HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?



İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı dış hat vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.