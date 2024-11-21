Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? (21 Kasım iptal edilen vapur seferleri)
Vapur seferleri iptal mi edildi? Sorusunun yanıtı, İstanbul'da ilçeler arası vapur yolculuğu yapacak olan vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO ve BUDO'nun yanı sıra Şehir Hatları A.Ş. de birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu. Peki, vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? İşte 21 Kasım tarihli iptal edilen vapur seferleri.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle birçok vapur hattı seferinin yapılamayacağı belirtildi. Peki, vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? İşte 21 Kasım tarihli iptal edilen vapur seferleri.
HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?
İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı dış hat vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.
ŞEHİR HATLARINDAKİ BİRÇOK SEFER İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" denildi.
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