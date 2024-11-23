Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? (23 Kasım iptal edilen vapur seferleri)

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle birçok vapur hattı seferinin yapılamayacağı belirtildi. Peki, vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? İşte 23 Kasım tarihli iptal edilen vapur seferleri.



HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?



İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle saat 07.45'deki Yenikapı-Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08.30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.00’daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.45’teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri ile saat 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

