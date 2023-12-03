Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? (3 Aralık iptal edilen vapur seferleri)

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı hatlarda da gecikmeler yaşanmaya başladı. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi. Peki, vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi?



HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?



Açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı;



Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin Moda İskelesi'ne, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp seferlerinin Hasköy İskelesi'ne, Üsküdar-Haliç seferlerinin ise Hasköy İskelesi'ne uğramayacağı kaydedildi.



Seferlerde gecikmeler yaşandığı aktarılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.