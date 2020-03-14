Vapurların efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti (Burhan Pazarlama kimdir?)

İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" olarak da bilinen Burhan Demircan hayatını kaybetti.

ntv.com.tr 14.03.2020 - 13:15

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7 yaşından beri İstanbul vapurlarında satıcılık yapan 'Burhan Pazarlama' lakaplı Burhan Demircan hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer "Burhan Pazarlama" aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak."

Yıllarca İstanbul'daki vapurlarda çeşitli ürünler satan, Burhan Demircan'ın ikna edici satış yöntemi yerli ve yabancı gazete ve televizyonlara da haber olmuştu.

TRT’nin yıllar önce belgeselini yaptığı Burhan Pazarlama, İstanbul’da yaşayanların vapurda en az bir kere rastladığı bir isimdi. 

CENAZESİ BUGÜN ATAŞEHİR'DE

Burhan Demircan'ın cenazesi ise bugün Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nden kaldırılacak.

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