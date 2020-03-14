Vapurların efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti (Burhan Pazarlama kimdir?)

7 yaşından beri İstanbul vapurlarında satıcılık yapan 'Burhan Pazarlama' lakaplı Burhan Demircan hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter'dan şu mesajı paylaştı:



"Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer "Burhan Pazarlama" aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak."

Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün...



Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer “Burhan Pazarlama” aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak. pic.twitter.com/8ZakG3LzVe — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) March 14, 2020

Yıllarca İstanbul'daki vapurlarda çeşitli ürünler satan, Burhan Demircan'ın ikna edici satış yöntemi yerli ve yabancı gazete ve televizyonlara da haber olmuştu.

TRT’nin yıllar önce belgeselini yaptığı Burhan Pazarlama, İstanbul’da yaşayanların vapurda en az bir kere rastladığı bir isimdi.

İstanbul’un simgesidir vapurlar. Simit, çay ve bir dönemin işportacıları da vapurların simgesi olmuştur. İşte, Şehir Hatları vapurunda satıcılık yapan bir vatandaş ile yapılan hayatın içinden röportaj.https://t.co/ffyCqSeDBD pic.twitter.com/KEPQHq9S9A — TRT Arşiv (@trtarsiv) February 4, 2020

CENAZESİ BUGÜN ATAŞEHİR'DE



Burhan Demircan'ın cenazesi ise bugün Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nden kaldırılacak.