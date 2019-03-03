Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileştirme desteği vereceklerini belirterek, "Proje çağrısının bütçesini ilk aşamada 250 milyon lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB, sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli bir adım attı. Akıllı dijital teknolojileri destekleme kararı alan kurum, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında "İmalat Sanayisinde Dijitalleşme" temalı yeni çağrısına çıktı.



KOBİGEL Programı kapsamında desteklenecek projelerin seçimi, yarışma usulüyle yapılacak. Başvuru kriterlerini karşılayan ve KOSGEB veri tabanında kayıtlı olan KOBİ'ler, KOSGEB kurumsal web sayfasında (www.kosgeb.gov.tr) ilan edilen şekilde online olarak başvuru yapabilecek.



BÜYÜK VERİDEN YAPAY ZEKAYA KADAR



Başvurusunda eksik bulunmayan KOBİ'lerin projeleri, seçici kurullar tarafından puanlanacak. Uygun bulunan projeler, puan sıralamasına tabi tutulacak ve en yüksek puandan başlamak üzere belirlenerek, ayrılan bütçe çerçevesinde desteklenecek.



Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştirmiş, ürün aşamasına gelmiş KOBİ'ler ile akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine uyarlamak isteyen işletmeler, "Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayisinde Kullanımı", "İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti", "İmalat Sanayisinde Akıllı Sensör Teknolojileri", İmalat Sanayisinde Otonom Robot Teknolojileri", "Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri" ve "İmalat Sanayisinde Siber Güvenlik" alanlarında proje sunabilecek.



KOBİ'LERE BU ALANDA DEVLETİN İLK DESTEĞİ



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için en önemli unsurlardan birinin akıllı dijital teknolojiler olduğunu bildirdi.



Bu teknolojilerle ilgili Ar-Ge süreçlerini önemli ölçüde tamamlayarak ürün aşamasına getiren ve ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'lere ilk kez devlet tarafından destek vereceklerini belirten Varank, uygulanacak bütüncül yaklaşımla hem dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini hem de kullanımını destekleyerek güçlü dijital ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.



Varank, bu çağrıyla aynı zamanda ilk defa açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını teşvik ederek yaygınlaştıracaklarına dikkati çekerek, proje çağrısının bütçesini 250 milyon lira olarak belirlediklerini aktardı.



"DİJİTAL ÜRÜNLERİ DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİYORUZ"



Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceklerini vurgulayan Varank, KOSGEB'in sanayinin dijital dönüşümünde KOBİ'leri desteklemeye dönük bir vizyonu bulunduğunu hatırlattı.



Varank, akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayisi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin erişilebilir hale getirilmesi gerektiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:



"Üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi isteyen KOBİ'lerin imkan ve kabiliyetlerini, yetkin insan kaynağını ve teknolojik altyapılarını KOSGEB desteğiyle artırmak istiyoruz. Böylece sanayi sektörümüz, birinci çağrımızla teknoloji tedarikçisi KOBİ'lere sağlayacağımız desteklerle akıllı teknolojilere erişebilecek. Ayrıca ikinci çağrımızla da akıllı dijital teknolojileri, imalat süreçlerine adapte ederek kullanacak olan KOBİ'leri destekleyeceğiz."



TEKNOLOJİ GELİŞTİRENLERE VE DİJİTALLEŞENLERE DESTEK



Teknoloji geliştiricisi KOBİ'lere yönelik çağrı kapsamında işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 350 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 650 bin liraya kadar destek vereceklerini açıklayan Varank, "Akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyen KOBİ'ler için de işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 700 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek verilecek." bilgisini paylaştı.



Yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerle kullanıcı olan imalatçı KOBİ'lerin bu çağrı kapsamında etkileşimlerinin çok önemli olduğunu belirten Varank, bu nedenle imalatçı KOBİ'lerin edinecekleri teknolojiyi yerli firmalardan karşılamaları halinde destek ödemelerinde ve değerlendirme süreçlerinde önemli bir avantaja sahip olacağını bildirdi.



Bakan Varank, teknoloji geliştiricilerin ürünlerini ticarileştirme ve imalat sanayisinde kullanımını yaygınlaştırma hedefi kapsamında, bir sanayi işletmesinin söz konusu ürünün destek başvurusu aşamasında satın alma niyet beyanıyla gelmesi halinde destek sağlayacaklarını belirtti.



"DİJİTAL TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ GELİŞTİRENE TİCARİLEŞTİRME DESTEĞİ"



Kamu kurumlarının desteğiyle projesini tamamlayan veya teknoloji geliştirme bölgesi ya da Ar-Ge merkezlerinde projesini sonuçlandıran yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin, doğrudan ticarileştirme amaçlı proje desteği alabileceğine işaret eden Varank, işletmelerin akıllı dijital teknolojiler alanındaki bilgi birikimi ve emeklerini ticari ürüne dönüştüreceklerini, dijital dönüşüm sürecinde yerli kaynak kullanımının özellikle destekleneceğini ifade etti.



Varank, dijital teknolojilerin geliştirilmesinde ya da iş süreçlerine adapte edilmesinde açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularının öncelikli değerlendirileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesinde, hem geliştiricilerin performansı hem de ekosistemin bütününün etkin işlemesi oldukça önemli. Bu kapsamda mevcut kabiliyetlerimizin keşfi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve onlara uygun ekosistemin oluşturulması ilk önceliğimiz olacak. Gençlerimizi heyecanlandırmak ve bu alanda yoğunlaşmaları için motive etmek istiyoruz. Çünkü bu işin temelinde ve başarısında her şeyden önce insan kaynağı var."

