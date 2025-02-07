Varildeki ateşte ısınmaya çalışıyordu, pantolonu tutuştu

Adana’da bir fabrikanın bahçesindeki varilde yakılan ateşte ısınan H.B. isimli kişinin pantolonu tutuştu. Arkadaşlarının yardımıyla pantolonunu çıkarıp yanmaktan kurtulan H.B. hafif yaralandı.

Varildeki ateşte ısınmaya çalışıyordu, pantolonu tutuştu

’da varilde yakılan ateşle ısınmaya çalışan bir kişinin pantolonu tutuştu.

Olay, sabah saatlerinde Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) meydana geldi.

Bir fabrikada çalışan H.B. ısınmak için bahçedeki varilde yakılan ateşe arkasını döndüğü sırada pantolonu tutuştu.

Bir süre sonra alevleri fark eden H.B., paniğe kapılıp çalışma arkadaşlarından yardım istedi.

Varildeki ateşte ısınmaya çalışıyordu, pantolonu tutuştu - 1 H.B.'nin yardımına arkadaşları koştu

Arkadaşlarının da yardımıyla H.B. pantolonunu çıkardı.

Alevler söndürülürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalçası ve bacaklarında hafif yanıklar bulunan H.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

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