Varildeki ateşte ısınmaya çalışıyordu, pantolonu tutuştu

Adana’da varilde yakılan ateşle ısınmaya çalışan bir kişinin pantolonu tutuştu.



Olay, sabah saatlerinde Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) meydana geldi.



Bir fabrikada çalışan H.B. ısınmak için bahçedeki varilde yakılan ateşe arkasını döndüğü sırada pantolonu tutuştu.



Bir süre sonra alevleri fark eden H.B., paniğe kapılıp çalışma arkadaşlarından yardım istedi.