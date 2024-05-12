Varto’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Varto’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ferit Kondu idaresindeki 01 ZL 765 plakalı araç ile karşı yönden gelen Yaşar Havuz yönetimindeki 53 DE 049 plakalı araç, Varto-Erzurum Karayolu’nun Güzelkent yol ayrımı mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Tarlaya savrularak hurdaya dönen araçlardaki sürücüler Ferit Kondu, Yaşar Havuz ile Eyyüp Arme, Teyfik Arme ve Veysel Mert Arme yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen ambulanslarla Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücülerden Ferit Kondu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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