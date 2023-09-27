Vatan Caddesi’nde ambulans devrildi, trafik durdu: 3 yaralı

Vatan Caddesi’nde kavşakta bir araçla çarpışan ambulans devrildi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Aksaray’dan Topkapı yönüne giden Hamza Balkan idaresindeki 34 YP 9235 plakalı hafif ticari araç, Vatan Caddesi’ne bağlanan ambulansla kavşakta çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle içinde hasta taşıdığı öğrenilen ambulans devrildi.
Hasta ağır şekilde yaralanırken ambulansın önündeki iki sağlık personeli de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ambulansla çarpışan aracın şoförü Hamza Balkan kolundan hafif şekilde yaralanırken yanındaki eşi Mesude Balkan kazayı yara almadan atlattı.
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