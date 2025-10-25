Vatan Caddesi'nde yol çöktü, taksi takla attı

İstanbul Fatih'te kuvvetli sağanak nedeniyle kentin en önemli arterlerinden Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) çökme meydana geldi. Bulvar üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çukur oluştu.

Oluşan çukura düşmemek için manevra yaparken kontrolden çıkan A.Y. yönetimindeki taksi ters döndü. Ekiplerin yardımıyla otomobilin içinden çıkarılan taksici A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekipler bölgede başka kazaların olmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir otomobil sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı. Araç itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.