Vatandaş APP plakayı yanlış anladı, APP yazan plakaları da iade etti

Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasının ardından artan cezalar üzerine, APP (standart dışı) plakalar değiştirilmeye devam ediyor. Manisa'da bazı vatandaşlar APP grubu plakaları da sahte olabileceği endişesiyle iade etti.

APP plakalar için 1 Nisan'a kadar süre verildi ve araya bayram tatili de gireceği için plaka değişimi için başvuralar arttı. Manisa’da başvurular zirve yaptı.

Başvurularda son yılların rekorunun kırıldığı belirtildi. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, araç plakaları konusunda kafasında soru işareti bulunan vatandaşların odadan yardım alabileceğini belirtti.

İKİ GÜNDE İKİ BİN PLAKA BASILDI



Güden, "Bugüne kadar günlük ortalama 40 civarında plaka basımı oluyordu. Geçtiğimiz cuma günü 420 adet, pazartesi günü ise 596 adet plaka basıldı. Son 8 yılın en yoğun plaka basımı yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı talimatıyla 1 Nisan 2026’ya kadar cezai işlem uygulanmayacak, önce uyarı yapılacak." dedi.

"BUNLAR GERÇEK PLAKALARDIR"



Manisa’da verilen bazı plakalarda harf grubunun APP ile başlamasının vatandaşlarda kafa karışıklığına neden olduğunu belirten Güden, bunun standart dışı APP plaka ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Güden, "Odamız tarafından verilen APP harf grubu plakalar standart dışı değildir. Bunlar odamızın mührüyle basılmış, barkod numaralı gerçek plakalardır. Sadece harf grubu benzerliği vardır" ifadelerini kullandı.