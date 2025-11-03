Vatandaş fotoğrafladı, polis arabasına trafik cezası kesildi

Afyonkarahisar'da bir polis aracına trafik cezası kesildi.

Kent merkezinde yaşayan bir vatandaşın, Yeşilyol Caddesi üzerinde yaya geçidine park eden trafik polisi aracı fotoğrafının Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırması üzerine işlem başlatıldı.

993 LİRA CEZA KESİLDİ

İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol talimatıyla, araç sürücüsü polis memuru hakkında işlem yapıldı.

Yaya geçidine polis aracı park eden personele 993 lira para cezası yazıldı.

"PERSONEL DAHA DUYARLI OLACAK"

Yazılan cezanın ardından bilgisine başvurulan Erol, "Tüm personelimiz kanun uygulayıcısı olarak ilk önce kendileri trafik kuralları, işaret ve levhalarına uyacak. Personelimiz vatandaşlarımıza örnek olmaları konusunda duyarlı olacak." dedi.