Vatandaş ihbar etti. Makas atan 2 sürücüye 181 bin lira ceza

Arnavutköy’de trafikte art arda şerit değiştirerek makas atan 2 sürücü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler üzerine tespit edildi.

Olay, 6 Eylül günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 34 NHZ 679 plakalı otomobil ile 34 NAG 704 plakalı kırmızı Opel’in sürücüleri, trafikte araçların arasından art arda şerit değiştirerek ilerledi.

O anlara tanık olan bir vatandaş, 2 otomobilin makas atarak ilerlediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler daha sonra emniyet ekiplerine ihbar olarak iletildi.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla kimlikleri belirlenen 2 sürücüye toplam 181 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün trafikten men edildi.

VATANDAŞIN GÖRÜNTÜLÜ İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

İhbarın ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri görüntüleri incelemeye aldı.

Plakalar üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda araç sürücülerinin Muhammed Ali Y. ve Tunahan Ö. olduğu tespit edildi.

181 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan işlemlerde 34 NHZ 679 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammed Ali Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G ve 73/B maddeleri kapsamında 91 bin lira, 34 NAG 704 plakalı otomobilin sürücüsü Tunahan Ö.'ye ise 46/2-G maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

İki sürücüye toplam 181 bin lira ceza kesilirken, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

İki otomobil de çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan 2 otomobilin trafikte art arda şerit değiştirerek makas attığı anlar, ihbarda bulunan vatandaşın kamerasına yansıdı.