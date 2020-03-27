Vatandaşa baştan aşağı dezenfektasyon

Belediyeler corona virüsle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Tüm Türkiye'de adeta bir temizlik seferberliği başlatıldı.

Salgın riskine karşı bir çok ilde sabunlu suyla cadde ve sokaklar yıkandı. Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi ise işi bir adım daha öteye taşıyarak vatandaşları dezenfekte etmeye başladı.

Belediye ekipleri, Karaziyaret Mahallesi Cuma Pazarı’na önlem almadan gelen vatandaşları korumak adına tüm giriş çıkışlarında vatandaşları baştan aşağı dezenfekte etti.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

El dezenfektanı ile birlikte vatandaşların pazar sepetlerini hatta geldikleri araçların dışını bile ilaçlayan belediye ekipleri, vatandaşların ayakkabılarını dahi dezenfekte ederek, sağduyu çağrısında bulundular.



PAZAR ESNAFI MEMNUN

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren pazar esnafı, alınan tedbirler kapsamında seçme döneminin bittiğini, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarını ve maske ve el hijyenlerine toplum sağlığı için azami dikkat etmelerini istediler.