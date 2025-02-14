Vatandaşı alıkoyarak gasp eden 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Ocak 2025 tarihinde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir vatandaş, kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla alıkonularak gasp edildi. Olayı araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların kimliğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet farklı çap ve ebatlarda fişek, 5 adet cep telefonu ve 5 adet sim kartı ele geçirildi.

Zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.