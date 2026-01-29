Vatandaşın ihbarı harekete geçirdi. CİMER ile suç örgütlerine darbe

Yenidoğan çetesi, Adnan Oktar suç örgütü, Dilan ve Engin Polat soruşturmaları için düğmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen ihbarlar üzerine basıldı.

2025 yılında CİMER'e 5 milyon 525 bin başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 96,8'i cevaplandırılırken ortalama işlem süresi 11 güne kadar düşürüldü.

CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 41 milyon 672 bin 446'ya kadar ulaştı.

CİMER İLE SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇÖKERTİLİYOR

Şikayetler sonrası operasyonlar düzenlendi.

Yenidoğan çetesi organize suç örgütü, için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik.” ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 2018 yılında başlayan operasyonlarda da CİMER ihbarları etkili oldu. Operasyon, örgütün iç işleyişine dair önemli bilgiler içeren bir ihbar sayesinde başlatıldı.

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik kara para aklama suçlamasıyla yürütülen operasyon CİMER şikayeti üzerine yapıldı.

Kale operasyonu, Ankara’nın Kale Mahallesi'nde bir annenin CİMER'e yaptığı başvuru ile başlatıldı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik ayrıntılı soruşturma yürütüldü.

Yağma, tehdit, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne üye 126 kişi gözaltına alındı.

Usülsüz konut satışı operasyonu da Ekim 2024'te CİMER'e yapılan başvuru ile başlatıldı.

Yabancılara sahte yollarla vatandaşlık sağlayan bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 41 kişi gözaltına alındı ve 870 kişinin vatandaşlığı iptal edildi.