Vatandaşlar isyan etti, karavanlar kaldırıldı

İstanbul'un Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinin sahil şeridinde uzun süredir park halinde bulunan karavanlar beediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Vatandaşlar isyan etti, karavanlar kaldırıldı

Büyükçekmece’de ve Beylikdüzü Sahil şeridinde deniz kenarlarına sahipleri tarafından aylardır bırakılan seyyar ve çekmeli karavanlara yönelik, ilçe ve büyükşehir belediye ekipleri harekete geçti.

Daha önce ekipler tarafından birçoğunun sahiplerine ulaşılan ve haber verilen karavanlar kaldırılmayınca sabah saatlerinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından yediemin otoparklarına çekilmeye başlandı.

Vatandaşlar isyan etti, karavanlar kaldırıldı - 1

Zabıta ekipleri karavanların çekilmesi gerekçesi olarak kamusal alanların uzun süre işgal edilmesini ve yolların daralmasını gösterdi.

Karavanı kaldırması için haber verilen bir vatandaş, "Ben daha yeni aldım karavanı, süre olarak 1 ayı geçmedi. İletişim için notlar bırakmıştık. Çağırdılar, biz de kaldırmaya geldik. Belediye bize daha iyi bir yer gösterecektir bunlarla ilgili." dedi.

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