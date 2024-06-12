Vatandaşlara yedireceklerdi: 10 ton tavuk imha edilecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Sırrın Mahallesi'nde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirdi.



Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.

