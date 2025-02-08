Vatandaşlardan kurtarma operasyonu! Yan yatan aracı iterek düzelttiler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaşların içerisinde iki kişinin olmasına rağmen yan yatan otomobili iterek düzeltti.

Vatandaşlardan kurtarma operasyonu! Yan yatan aracı iterek düzelttiler

Edinilen bilgiye göre; Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak, yan yattı.

Sürücü ile beraber bir kişinin bulunduğu otomobildekiler mahsur kalırken, kazayı gören vatandaşlar da yardıma koştu. Vatandaşlar bir süre otomobilin kapısını açmaya çalışırken, sonuç alamadı.

İçerisinde bulunanlara aldırış etmeden iterek aracı düzelten vatandaşlar iki kişiyi çıkardı. Yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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