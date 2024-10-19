Vatandaşlık çetesine operasyon: 870 kişinin vatandaşlığı geri alındı

CİMER'e gelen yabancı uyruklu kişilere usulsüz gayrimenkul satışı yapıldığına yönelik ihbarla birlikte, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavclığı ekipleri harekete geçti. 25 bin belge tek tek incelendi.



Savcılık 146 usulsüz satışın yapıldığını, bu satışlarla Türkiye'ye yaklaşık 37 milyon dolar döviz girişinin olması beklenirken 5 milyon dolar giriş olduğu tespit edildi.



Aralarında şirket sahiplerinin de olduğu 100 kişi belirlendi. Göçmen şube polisi operasyon yaptı. 41 Şüpheli gözaltına alındı. Usulsüz Türk vatandaşlığı satışı yapılan 870 kişinin vatandaşlığı da geri alındı.

